Brusco aumento di morti per il Coronavirus: 14380 contagiati e 304 vittime, partito il volo per il rimpatrio degli italiani (Di domenica 2 febbraio 2020) Brusco aumento dei decessi per il Coronavirus: secondo le statistiche ufficiali il numero di vittime è salito da 259 a 304 in 24 ore. I casi confermati del virus sono saliti a 14.380, secondo i media locali, con la maggior parte dei nuovi casi registrati nell’Hubei, la provincia cinese centrale dove l’epidemia è scoppiata per la prima volta, a dicembre. E’ stato completato e consegnato ai medici militari cinesi il primo dei due nuovi ospedali di Wuhan specializzati nel trattamento dei pazienti, i cui lavori di costruzione erano cominciati settimana scorsa: i media cinesi hanno diffuso le prime immagini della struttura completata. Nell’ospedale Huoshenshan lavoreranno 1.400 medici militari, e la struttura inizierà a ricevere i pazienti a partire da domani. Un altro nuovo ospedale per la cura degli infettati, il Leishenshan, dovrebbe essere pronto entro il 6 ... meteoweb.eu

