Brexit, oggi è il giorno in cui dobbiamo ricordare il sacrificio di Jo Cox (Di domenica 2 febbraio 2020) Ora che si è posata la povere dello scontro politico forse è il caso di ripassare la storia di Jo Cox. Sì, proprio adesso. È la politica che diventa sangue, violenza e morte. È l'esasperazione dello scontro politico che serve per mungere voti e che intanto miete le sue vittime. Forse conviene ricordarselo bene il sacrificio di Jo Cox, proprio in questi giorni. E per il futuro. fanpage

borghi_claudio : E anche oggi abbiamo scoperto che un'altra cosa che era impossibile in realtà bastava volerla fare. Solo un popol… - NicolaPorro : I giornali suonano l’allarme sul #coronavirus, e se alla fine si rivelasse un’influenza? Le #Sardine vanno a trovar… - CarloStagnaro : Pensare che oggi è il primo giorno senza #UK mi mette una tristezza infinita. La #Brexit rende l'#Europa un po' più… -