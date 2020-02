Brexit, cosa succede nel calcio e cosa cambia nella Premier League (Di domenica 2 febbraio 2020) David Cameron, quando invocava la Brexit, non pensava ai risvolti che l’uscita dall’Unione avrebbe comportato per il calcio e in particolare per la Premier League. Infatti, il campionato di calcio inglese è essenziale per il motore economico del Paese e rinunciarvi sarebbe un grave danno. Quali sono, dunque, le conseguenze del Leave nel panorama calcistico inglese? Brexit, cosa cambia nella Premier League Il Brexit Day (31 gennaio 2020) è arrivato: il Regno Unito ha festeggiato con un enorme gioia l’uscita dall’Unione Europea. Tuttavia, le ripercussioni si vedranno non solo nell’ambito economico, ma anche in quello politico, sociale e sportivo. La Brexit avrà dei risvolti negativi in particolare sul calcio e sulla Premier League. Tra le prime cose da ricordare, infatti, l’Inghilterra diventa un paese extra-comunitario e dunque verrà disposta la ... notizie

borghi_claudio : E anche oggi abbiamo scoperto che un'altra cosa che era impossibile in realtà bastava volerla fare. Solo un popol… - ricpuglisi : La cosa imbarazzante per i giornalisti italiani è che non inchiodino SALV1N1 e gli altri leghisti a commentare twee… - davidealgebris : Brexit solo dal 2021 capiremo impatto economico e sociale vero. Nulla cambia nel 2020 ! Per ora unica cosa successa… -