Blue Montains, trovato morto il turista italiano disperso in Australia (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 24enne Mattia Fiaschini, appassionato di escursionismo, era sulla Blue Montains in Australia. Si erano perse le tracce lo scorso 29 gennaio. Australia – Blue Montains fatali per Mattia Fiaschini, l’italiano di cui si erano perse le tracce lo scorso 29 gennaio. Il corpo senza vita del 24enne di Cesenatico è stato ritrovato, come conferma la polizia locale. Il ragazzo si era trasferito a Sydney circa un anno fa, dove lavorava come cameriere e barman. E’ stato proprio il suo datore di lavoro a dare l’allarme nel momento in cui non si era presentato a lavoro. https://www.youtube.com/watch?v=76SRHNPJ1zk Le ricerche sulle Blue Montains Le ricerche sono iniziate alle prime ore dell’alba e alle 14:30 ora Australiana (le 4:30 italiane) è stato ritrovato il cadavere nelle Blue Mountains. Sono in corso le operazioni di recupero. Il padre del ... newsmondo

