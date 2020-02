Blocco del traffico a Roma 3 febbraio: stop ai veicoli a benzina fino a Euro 2 (Di domenica 2 febbraio 2020) stop ai veicoli a benzina fino a Euro 2 lunedì 3 febbraio nella Ztl Fascia Verde a Roma. Il provvedimento del Campidoglio per contenere l'inquinamento atmosferico della Capitale. Un lunedì nero: oltre al Blocco, in programma anche lo sciopero dei trasporti, con metro, bus e tram a rischio per 24 ore. fanpage

TeresaBellanova : Ho deciso di annullare tutti i miei impegni di oggi, per seguire in prima persona dal @Mipaaf_ l’evolversi dell'eme… - Agenzia_Ansa : #Smog, la Lega a Milano in calesse contro il blocco del traffico - LE FOTO #ANSA - marattin : Noi di @ItaliaViva non condividiamo questo emendamento e non lo voteremo. Una migliore regolamentazione non ha null… -