Benevento, tentazione magica nella notte del derby (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La certezza di non essere insidiati, l’opportunità di allungare ancora. I pensieri giallorossi viaggiano in bilico tra sentimenti contrastanti in vista di un derby che potrebbe consegnare alla squadra di Inzaghi il nuovo massimo vantaggio stagionale sulle inseguitrici. In una specie di ‘ciapa no’, dove a vincere è chi fa meno punti, Pordenone e Crotone hanno sgomitato per fare l’una peggio dell’altra anche ieri. Seconda sconfitta consecutiva per entrambe, Benevento lontano all’orizzonte. Sempre di più, indipendentemente da questa sera, perché un’altra giornata di campionato sarà comunque inevitabilmente trascorsa. Quindici punti di margine sulla seconda, sedici sulla terza, ma l’istinto cannibale della Strega ci spinge a pensare che l’appagamento non sia ospite gradito nello ... anteprima24

