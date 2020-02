Beautiful anticipazioni: Zoe a caccia della verità su Phoebe, cosa scopre? (Di domenica 2 febbraio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 3 febbraio 2020? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci portano a Los Angeles e ci rivelano quello che sta per accadere ai protagonisti della soap americana. Una nuova vita è iniziata per Steffy che ha accolto nella sua casa la piccola Phoebe. Tutti i componenti della famiglia Forrester sono felici per quello che sta accadendo. Hope e Liam hanno fatto visita alla piccola e nessuno di loro si è reso conto che la bambina somigli a Kelly ma anche ai suoi veri genitori. Per il momento quindi sembra che il piano di Reese stia funzionando alla grande anche se i primi sospetti arrivano da sua figlia. Zoe infatti non si spiega il motivo della partenza immediata di suo padre per Londra. Inoltre non sapeva nulla di Flo e quando l’ha trovata nell’appartamento di Reese ha subito immaginato che ci fosse qualcosa di ... ultimenotizieflash

