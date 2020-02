Beatrice potrà sposarsi a Buckingham Palace (come Kate). Prenderà il posto di Meghan? (Di domenica 2 febbraio 2020) Ricevimento di nozze a Buckingham Palace per la principessa Beatrice e il futuro marito, l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi. A quanto riferisce il Daily Mail, la regina Elisabetta II ha deciso di offrire l’inusuale quanto prestigiosa location alla nipote per sostenerla alla luce dello scandalo Epstein che ha costretto il padre, il principe Andrea, a ritirarsi dalla vita pubblica.“Sua Maestà non vuole che Beatrice soffra in alcun modo per i problemi che suo padre sta affrontando”, ha riferito una fonte al tabloid. La 31enne è stata “molto contenta e felice di accettare”, colpita dal “gesto speciale” della nonna. Gli ultimi a tenere il ricevimento di matrimonio nella residenza della monarca sono stati nel 2011 William e Kate; dopo di loro, sia il banchetto di Harry e Meghan che quello della stessa sorella di Beatrice, Eugenia, ... huffingtonpost

