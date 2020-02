Basket, Serie A 2020: Cremona fa suo il posticipo contro Reggio Emilia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si è chiusa la ventunesima giornata della Serie A di Basket con la vittoria della Vanoli Cremona sulla Grissin Bon Reggio Emilia per 95-93. Un posticipo pazzo con gli ospiti che si sono trovati avanti di diciotto punti, prima di subire la rimonta dei padroni di casa. Un finale poi pirotecnico che ha premiato la Vanoli con i canestri di Happ e Diener. Cremona sale in questo modo al quinto posto in classifica, mentre Reggio Emilia perde la possibilità di agganciare il treno playoff. Una Cremona trascinata dal trio Jordan Mathews (19 punti), Travis Diener (18) ed Ethan Happ (18), mentre a Reggio Emilia non bastano i 23 punti dell’ex Simone Fontecchio e i 22 di Darius Johnson-Odom. Partenza a razzo di Reggio Emilia, che con le triple di Upshaw, Fontecchio e Johnson-Odom vola sul +8. Fontecchio e Johnson-Odom sono scatenati a addirittura alla prima sirena la Grissin Bon è avanti 36-18. ... oasport

