Basket, Serie A 2020: 21^giornata. Fernandez gela Sassari sulla sirena. Importanti vittorie di Pistoia e Treviso (Di domenica 2 febbraio 2020) Altre tre partite per la 21^ giornata della Serie A 2020 di Basket. Per la seconda domenica consecutiva la Dinamo Sassari viene sconfitta ancora una volta sulla sirena. Questa volta è una tripla di Juan Manuel Fernandez allo scadere a regalare la vittoria all’Allianz Trieste per 83-82. Un successo pesantissimo per i padroni di casa nella lotta alla salvezza, mentre i sardi perdono contatto dalla vetta e vedono Milano e Brescia avvicinarsi. Una partita che sembrava essere in pieno controllo per Sassari, che si è trovata avanti di undici punti prima dell’ultimo quarto. Negli ultimi dieci minuti Trieste trova un clamoroso parziale di 30-18, chiuso proprio dalla clamorosa tripla di Fernandez, top scorer del match con 23 punti. Altra partita punto a punto è quella tra la Virtus Roma e la OriOra Pistoia. Successo per i toscani per 81-80 e anche per Pistoia questi sono due punti ... oasport

