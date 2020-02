Avete mai visto l’ex marito di Fernanda Lessa? È un noto musicista [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Fernanda Lessa è stata per molto tempo lontana dal piccolo schermo. Una realtà che ha dovuto affrontare con molta determinazione soprattutto durante uno dei momenti più bui della sua vita. Come ha attualmente raccontato al ‘Grande Fratello Vip’, per anni la showgirl ha avuto gravi problemi per l’abuso eccessivo di alcool. Ad oggi anche se le ferite sono profonde e dolorose, i suoi occhi si illuminano grazie all’amore dato dalla sua famiglia e dall’attuale marito, Luca Zocchi. A proposito dell’amore, Fernanda Lessa prima di sposare Zocchi ha avuto una lunga relazione con un noto musicista. Lui è Davide Dileo, ovvero Boosta dei Subsonica. Una separazione complicata FOTO L’attuale concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, prima di dire il fatidico “si” all’attuale marito Luca Zocchi è stata sposata con il noto Boosta ... velvetgossip

