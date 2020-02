Avete mai visto la compagna di Giorgio Manetti? Ecco Caterina, molto simile a Gemma Galgani [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Giorgio Manetti presenta la sua compagna Da circa tre anni Giorgio Manetti non fa più parte del Trono over di Uomini e Donne. Il gabbiano fiorentino è felicemente innamorato di Caterina, una 53enne anch’essa del capoluogo toscano. I due si conoscevano prima della sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, poi lui ha avuto la storia con Gemma Galgani e si sono allontanati. Dopo l’addio al programma di Canale 5 si sono rincontrati e c’è stato un vero e proprio ritorno di fiamma. Chi è Caterina, la fidanzata del gabbiano fiorentino? Da tempo Giorgio Manetti non appare sul piccolo schermo anche se ogni tanto viene contattato da alcuni settimanale di gossip per rilasciare un’intervista. Da qualche tempo l’ex cavaliere toscano è uscito allo scoperto mostrando a tutti la sua nuova compagna, Caterina. Quest’ultima anche se da tempo vive a Firenze è ... kontrokultura

