Australian Open, Thiem-Djokovic 4-6, 6-4 6-2 (LIVE) (Di domenica 2 febbraio 2020) Australian Open 2020, il racconto della finale maschile tra Novak Djokovic e Dominik Thiem. Serbo a caccia del bis consecutivo. MELBOURNE (AUSTRALIA) – E’ tutto pronto agli Australian Open per la finale maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Il racconto della sfida che assegnerà il primo Grande Slam stagionale. Il racconto della sfida tra Thiem e Djokovic Il racconto della sfida tra Thiem e Djokovic, valida per la finale degli Australian Open. Terzo set Terzo set dominato da Dominic Thiem che nei primi due servizi del serbo è riuscito a strappare il break. L’opportunità per riaprire i giochi Djokovic l’ha avuto nell’ottavo gioco ma non è riuscito a sfruttare l’unica palla a disposizione. Alla quarta possibilità l’austriaco ha chiuso i giochi. Secondo set Il secondo set si è aperto e chiuso nel segno di Dominic Thiem. ... newsmondo

Eurosport_IT : CI SIAMO: É IL GIORNO DELLA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN! ???????? Parole, sudore, giocate ed emozioni dei protagonist… - Eurosport_IT : A 38 anni e 178 giorni Roger Federer è in semifinale agli Australian Open! Campione infinito...???? #AusOpen… - FOXSportsIT : Nick Kyrgios entra in campo con la maglia di Kobe Bryant e trattiene a stento le lacrime prima del match contro Raf… -