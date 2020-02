Australian Open 2020: è il giorno della finale. Novak Djokovic e Dominic Thiem, la caccia all’ottava e la voglia della prima (Di domenica 2 febbraio 2020) Novak Djokovic contro Dominic Thiem. Il serbo che cerca il 17° trionfo Slam, l’ottavo a Melbourne in altrettante finali, contro l’austriaco al suo primo impegno in un ultimo atto dei quattro tornei maggiori che non sia del Roland Garros. Questo, e tanti altri temi, andranno in scena questa mattina, quando la Rod Laver Arena, alle 19:30 Australiane (9:30 italiane), vedrà entrare in scena i due che più lontano di tutti sono andati in questi Australian Open 2020, tra i 128 che hanno preso il via nel tabellone principale. Un solo momento di defaillance per Djokovic nel torneo, quello vissuto nel terzo set del primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff; per il resto, in tre parziali sono stati sconfitti (sia pur con andamenti ben differenti) i giapponesi Tatsuma Ito e Yoshihito Nishioka, l’argentino Diego Schwartzman, il canadese Milos Raonic e Roger Federer. Proprio ... oasport

