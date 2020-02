Australian Open 2020: Dominic Thiem spaventa i Big Three, ma per ora resta un eterno secondo (Di domenica 2 febbraio 2020) Orgoglio e rimpianto sono due termini che di norma tendono a stare ben lontano l’uno dall’altro. Sembra però che quest’inedita sintesi possa ben definire lo stato d’animo di Dominic Thiem a poche ore dal termine degli Australian Open 2020, conclusisi con la sconfitta in finale contro il re di Melbourne Novak Djokovic: l’austriaco ha combattuto alla pari per quattro ore, è sembrato per larghi tratti del match il favorito per la vittoria, ma non è riuscito a trovare il guizzo vincente per assicurarsi il trofeo, restando per ora nel limbo degli eterni secondi. Partiamo dal bicchiere mezzo pieno. Il ventiseienne nativo di Wiener Neustadt si è reso protagonista di un torneo da applausi, evidenziando i notevoli miglioramenti compiuti sul cemento: finora il massimo risultato raggiunto a Melbourne erano stati gli ottavi di finale (nel 2017 e nel 2018), agli Us Open ... oasport

WeAreTennisITA : KING OF AUSTRALIA! ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Il regime dei Fab 3 non abdica: Djokovic batte Thiem per 6-4 4-6 2-6 6-4 6-4 e… - Eurosport_IT : 'Dobbiamo stare uniti ora più che mai, ci sono cose più importanti dello sport' ???? Il bel messaggio di solidarietà… - Eurosport_IT : 'É stato un capolavoro questo match di Djokovic' ???? Il serbo vince così il suo 8° Australian Open ?????? ??… -