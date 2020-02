Australia, trovato morto l’italiano Mattia Fiaschini: era scomparso mentre faceva un’escursione (Di domenica 2 febbraio 2020) È stato trovato morto Mattia Fiaschini, il 24enne di Cesenatico scomparso da mercoledì scorso mentre faceva una escursione nella zona di Blue Mountains, vicino Sydney, in Australia, dove viveva da circa un anno per motivi di lavoro. A darne conferma è stata la polizia del Nuovo Galles del Sud sul proprio sito: "In corso l'operazione di recupero del corpo". fanpage

