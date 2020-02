Australia, Sydney: ubriaco falcia e uccide quattro bimbi sul marciapiede (Di domenica 2 febbraio 2020) Strage di bambini a Sydney, dove un 29enne ubriaco ha travolto sette minori con un furgoncino: quattro sono morti, tre erano fratelli. Australia – Sydney è sotto shock per quanto avvenuto nella giornata di sabato 1 febbraio. Un uomo completamente ubriaco al volante di un furgoncino ha falciato un gruppo di bambini su un marciapiede: quattro sono morti e altri tre feriti in gravi condizioni. Tre delle vittime erano fratelli. Lo ha riferito la polizia. L’autista, 29 anni, è stato accusato di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza. #Sydney, autista #ubriaco alla #guida di un furgoncino #travolge sette #bambini. Muoiono in quattro, gli altri gravemente #feriti— caterina berardi (@caterinaberardi) February 2, 2020 Sydney, strage di bambini Le vittime avevano tutte meno di 12 anni. “Ieri ho perso tre dei miei figli – ha detto tra le ... newsmondo

