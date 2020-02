Australia, ritrovato morto il turista italiano disperso sulle Blue Mountains (Di domenica 2 febbraio 2020) ritrovato senza vita il corpo di Mattia Fischini, il ragazzo italiano dato per disperso in Australia. Non si avevano notizie del ragazzo da 3 giorni. Tragico ritrovamento nella mattina italiana. Infatti in Australia è stato ritrovato il corpo di Mattia Fiaschini, ragazzo 24enne italiano dato per disperso da tre giorni sulle Blue Mountains. A confermare … L'articolo Australia, ritrovato morto il turista italiano disperso sulle Blue Mountains proviene da www.inews24.it. inews24

kyraitaly : RT @LaStampa: Il corpo del 24enne di Cesenatico, Mattia Fiaschini, scomparso questa settimana in Australia, è stato ritrovato sulle Blue Mo… - doctorhoover : RT @BlitzQuotidiano: Mattia Fiaschini, ritrovato il corpo del 24enne scomparso sulle Blue Mountains in Australia - BlitzQuotidiano : Mattia Fiaschini, ritrovato il corpo del 24enne scomparso sulle Blue Mountains in Australia -