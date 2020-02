Australia, italiano trovato morto sulle Blue Mountains: è un 24enne scomparso da giorni (Di domenica 2 febbraio 2020) Il corpo di un turista italiano di 24 anni è stato trovato in Australia, nel sito naturalistico delle Blue Mountains: si tratta di Mattia Fraschini, originario di Cesenatico, che da due anni viveva a Sydney. Da mercoledì non si avevano più sue notizie. Lo conferma la polizia del South New Wales in un comunicato stampa sul suo sito: era stata denunciata la scomparsa di Fraschini dopo un’escursione nella zona di Blackheath. Nel pomeriggio di sabato 1 febbraio, intorno alle 14:30, le squadre di ricerca hanno localizzato il corpo vicino al belvedere di Baltzer, a poca distanza dal sentiero dell’escursione. La polizia fa sapere che sono in corso le operazioni per recuperare il corpo e che verrà stilato un report per il coroner che si occuperà delle indagini. L'articolo Australia, italiano trovato morto sulle Blue Mountains: è un 24enne scomparso da giorni proviene da Il Fatto ... ilfattoquotidiano

