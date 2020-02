Attività Fuori da Facebook ci permette di gestire i nostri dati personali (Di domenica 2 febbraio 2020) Attività Fuori da Facebook è il nuovo strumento per la privacy che mostra quali servizi condividono i nostri dati con il social network. Di tanto in tanto il popolare social network annuncia qualche nuovo strumento di protezione per i nostri dati personali. L’ultimo in ordine di tempo, Attività Fuori da Facebook, ci permette di tracciare i dati che provengono da applicazioni di terze parti. A cosa servono questi dati a Facebook? Anche se il meccanismo è molto più complesso, la sostanza è riassunta perfettamente nel post ufficiale che introduce lo strumento: Altre aziende ci mandano (a Facebook, NdR) informazioni in merito alla tua Attività sui loro siti, e noi usiamo quelle informazioni per mostrarti annunci che siano rilevanti per te. Ma l’aspetto più interessante è quello successivo: Ora puoi vedere un riepilogo di quelle informazioni ed eliminarle dal ... newsmondo

