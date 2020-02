Attacco al coltello a Londra, l’aggressore 20enne era appena uscito di prigione per reati di terrorismo di matrice islamica (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono tre le persone rimaste ferite da un giovane uomo che nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio, ha accoltellato più persone a Londra prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine. Tra i feriti vi sarebbero due donne e un uomo, e uno dei tre è in pericolo di vita. A second victim was treated for minor injuries at the scene before being taken to hospital.A third victim has been taken to hospital – their condition is not life-threatening.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020 Scotland Yard ha da subito definito il gesto dell’attentatore un «atto di terrorismo» di matrice islamica. Inoltre, secondo quanto riferisce la Bbc l’uomo era un osservato speciale da parte dell’intelligence anti-terrorismo britannica. “The situation has been contained and officers from the Met’s Counter Terrorism Command are now leading an investigation into the ... open.online

Attacco con il coltello in Francia - aggressore ferito dalla polizia : Attacco con il coltello in Francia . Un uomo al grido ‘Allah Akbar’ ha aggredito alcuni passanti. ferito dalla polizia che lo ha fermato. METZ ( Francia ) – Attacco con coltello in Francia . A Metz la polizia è dovuta intervenire per fermare un radicalizzato che con un’arma in mano era pronto ad aggredire alcuni agenti e i passanti. I militari sono riusciti ad arrestare il terrorista dopo un breve conflitto. L’uomo ...

Olanda - Attacco con il coltello all'Aja : polizia arresta un sospetto. I feriti sono tre ragazzini : La polizia olandese oggi ha arresta to una persona sospettata dell'accoltellamento di ieri all' Aja in Olanda . Lo ha reso noto su Twitter, specificando che si tratta di un «35enne senza...

Olanda - Attacco con il coltello all'Aja : arrestato un senza fissa dimora : La polizia olandese oggi ha arrestato una persona sospettata dell'accoltellamento di ieri all' Aja in Olanda . Lo ha reso noto su Twitter, specificando che si tratta di un «35enne senza ...

Attacco con coltello nella strada dello shopping all’Aja - diversi feriti : è caccia all’uomo : A poche ore dall’ Attacco al London Bridge, in cui sono morte due persone più il killer e ci sono diversi feriti , la polizia dell’Aja ha comunicato un Attacco in città. Ci sono tre feriti e si cerca un uomo sui 45-50 anni di carnagione scura. Anche questa volta l’arma è un coltello , anche questa volta in una zona piena di gente e turisti di venerdì sera. Anche in questo caso l’intervento della polizia è stato immediato: la ...

Dopo Londra - L'Aia. Un nuovo Attacco col coltello : Un uomo armato di coltello ha provocato “diversi feriti” nella strada principale dello shopping a l'Aia, nei Paesi Bassi, conferma la polizia. L'attacco è avvenuto nella stessa giornata dell'attentato sul London Bridge nel quale sono morte due persone, oltre all'attentatore, ucciso dalla polizia bri

