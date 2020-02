Atro che "Quota 100", la vera emergenza italiana sono 1,8 milioni di famiglie a bassissimo reddito (Di domenica 2 febbraio 2020) Due contemporanee ricerche in corso di rinomati istituti immobiliari, Nomisma da una parte e Cresme dall’altra, entrambe dirette a rilevare la quantità e la dislocazione degli italiani che sono così poveri da non riuscire o riuscire a malapena a pagare l’affitto o la rata del riscatto di un alloggio popolare, mostrano se non altro che comincia ad affacciarsi una nuova sensibilità politica sulla questione della casa per i nuclei familiari svantaggiati. Entrambe le ricerche sono state commissionate da enti pubblici: per i partiti al governo è un’occasione unica per mettere sotto i riflettori e impostare una politica concreta a favore dei ceti più deboli. Dopo l’abbuffata di Quota 100 per i pensionati, si potrebbe ora scoprire che le vere emergenze sono altre rispetto a quella di consentire a chi ha un lavoro di lasciarlo ... huffingtonpost

sadape54 : RT @HuffPostItalia: Atro che 'Quota 100', la vera emergenza italiana sono 1,8 milioni di famiglie a bassissimo reddito - HuffPostItalia : Atro che 'Quota 100', la vera emergenza italiana sono 1,8 milioni di famiglie a bassissimo reddito - kimgIoss : sono un sacco inattiva ma non faccio atro che pensare a yoongi e alla sua testolina -