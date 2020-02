Ascolti tv sabato 1 febbraio: C’è Posta per Te si aggiudica la prima serata (Di domenica 2 febbraio 2020) Mediaset supera ancora la Rai negli Ascolti tv di sabato 1 febbraio 2020. Il programma condotto da Maria De Filippi, C’è Posta per Te, infatti, ha interessato 5.817.000 spettatori pari al 29.9% di share. Il film Wonder con Julia Roberts, invece, si deve accontentare del secondo posto, totalizzando 3.933.000 spettatori pari al 17.6% di share. Ospiti speciali di Canale 5 erano Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. Ascolti tv sabato 1 febbraio 2020 Dopo l’enorme successo conseguito con Tu si que vales, un programma che Maria De Filippi ha condotto nel periodo autunnale, il pubblico continua a preferire Canale 5 alla Rai. Infatti, secondo i dati degli Ascolti tv di sabato 1 febbraio, C’è Posta per Te ha totalizzato il 29,9% di share, con l’attenzione di 5.817.000 spettatori. Rai 1, invece, ha messo in onda il film Wonder che però si è fermato a 3.933.000 ... notizie

fabrydami : RT @Raiofficialnews: Il film #Wonder, in onda su @RaiUno, sfiora i 4milioni di spettatori. #LineaVerdeLife supera i 2,2milioni. Oltre 1mili… - ClarabellaBest : RT @Raiofficialnews: Il film #Wonder, in onda su @RaiUno, sfiora i 4milioni di spettatori. #LineaVerdeLife supera i 2,2milioni. Oltre 1mili… - notizieit : Ascolti #tv sabato 1 febbraio: C’è Posta per Te si aggiudica la prima… -