Ascolti, C’è Posta per te domina il sabato sera (Di domenica 2 febbraio 2020) Il sabato sera è di C’è Posta per te: il programma di Maria De Filippi su Canale 5 è stato seguito ieri da 5.817.000 spettatori con il 30% di share (29.94%). Su Rai1 circa 4 milioni (3 milioni e 933mila) con il 17.6% per la commovente commedia con Julia Roberts “Wonder”. Seguono in prima serata: su Rai2, sempre in prima serata, il doppio appuntamento con il telefilm “Fbi” ha totalizzato 1 milione e 274mila spettatori, con il 5,4% di share. Su Italia 1 il film d’animazione “Minions” ha raccolto 1.251.000 (5.36%). Miglior risultato stagionale, invece, per Massimo Gramellini e “Le parole della settimana”, che su Rai3 hanno fatto registrare il gradimento di 1 milione e 808mila spettatori, con il 7,6% di share. A seguire, in prima visione assoluta, “Lazzaro Felice”, il film di Alice Rohrwacher che nel 2018, al Festival ... tvzap.kataweb

