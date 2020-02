As: il Barcellona voleva Llorente per sostituire Suarez (Di domenica 2 febbraio 2020) Escono ulteriori indiscrezioni dopo la chiusura del mercato di gennaio. È stata in bilico la situazione di Llorente chorteggiato a lungo dall’Inter. Alla fine lo spagnolo è rimasto a Napoli anche si prospetta una sua partenza a fine stagione. As oggi rivela che oltre all’Inter anche il Barcellona aveva preso di mira l’attaccante azzurro considerandolo come sostituto dell’infortunato Suarez L’infortunio di Luis Suarez ha destabilizzato il Barça, al punto che il club ha soppesato diverse opzioni tra cui Fernando Llorente, attaccante del Napoli che compirà 35 anni questo mese. L'articolo As: il Barcellona voleva Llorente per sostituire Suarez ilNapolista. ilnapolista

