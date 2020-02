Argentina, una papera del portiere Usain rovina il debutto di Crespo: Atletico Tucuman-Defensa 1-1 [VIDEO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Pareggio al debutto sulla panchina del Defensa Y Justicia, in Argentina, per Hernan Crespo. L’1-1 finale però lascia qualche rammarico all’ex attaccante di Parma, Lazio e Inter, tra le altre. Il motivo? Ad aprire le danze è stata, infatti, un’autorete comica del portiere. L’estremo difensore e capitano della squadra Ezequiel Usain ha infatti confezionato una papera enorme: per eludere il pressing su un retropassaggio si è dribblato da solo facendo finire il pallone in porta nella maniera più incredibile e ridicola possibile. Per fortuna di Crespo, poi, è arrivato il pari di Juan Martin Lucero a 7 minuti dalla fine a restituire il sorriso all’ex bomber argentino. In basso il VIDEO dell’incredibile episodio. No pasa nada #Unsain Son cosas que pasan… (?)#DefensaYJusticia#AtleticoTucuman pic.twitter.com/tJ194fN4Md — ADSFÚTBOL (@AdsFutbol) ... calcioweb.eu

