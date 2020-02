Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: un ritorno inquietante (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: il ritorno di Eulalia Il Segreto continua ad avere un enorme successo sia in Spagna che in Italia. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che un temibile ritorno farà tremare Donna Francisca. Eulalia, zia della Montenegro, farà ritorno a Puente Viejo dopo essere uscita dal manicomio. Donna Francisca, dopo essere stata a lungo lontana da Puente Viejo, sta per ritornare. La Marchesa Isabel De Los Vivos, che si è occupata delle sue tenute, si rende conto che la megera non ha più il potere di un tempo. Nelle puntate straniere de Il Segreto Donna Francisca inviterà il marito Raimundo a non farsi più vedere. Zia Eulalia, intanto, continua a pedinare la Montenegro. La donna è uscita di nascosto dal manicomio per compiere la sua vendetta secondo quanto svelano le Anticipazioni spagnole de Il Segreto. Eulalia sigla un patto con il temente ... lanostratv

