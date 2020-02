Anticipazioni Il Segreto puntate dal 3 al 9 febbraio 2020: il sacrificio di Lola (Di domenica 2 febbraio 2020) Nelle puntate dal 3 al 9 febbraio della soap opera spagnola Il Segreto assisteremo alla sofferta decisione di Lola che penserà bene di lasciare Prudencio per evitare la collera della Montenegro. In tal senso la giovane arriverà alla conclusione che Francisca è in grado di compiere qualsiasi scelleratezza per una questione di principio. Di conseguenza per evitare che possa accadere qualcosa di terribile al suo amato, pensa di lasciarlo evitando che Francisca possa mettere in atto la sua vendetta. Anticipazioni Il Segreto Trama puntate dal 3 al 6 febbraio 2020: il sacrificio di Lola Lunedì 3 febbraio 2020 – Il sacrificio di Lola: Lola si rende conto che Francisca non ha preso molto bene la sua decisione di tornare insieme a Prudencio. Di conseguenza teme che la donna possa vendicarsi e quindi prendersela proprio con il suo amato. Per evitare che ciò accadda, decide a malincuore di ... anticipazioni

zazoomnews : Il Segreto- Anticipazioni 2 febbraio: laddio di Elsa e Isaac - #Segreto- #Anticipazioni #febbraio: - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto puntatee dal 3 al 9 febbraio 2020: il sacrificio di Lola - #Anticipazioni #Segreto… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 3 febbraio 2020: quello di Elsa e Isaac è un addio a Puente Viejo?… -