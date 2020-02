Anche i Paesi dell’Africa orientale vogliono la valuta unica (Di domenica 2 febbraio 2020) Non è soltanto il blocco degli Stati che si riconoscono nell’istituzione dell’Ecowas: in Africa Anche i Paesi della parte orientale del continente sono intenzionati ad adottare la propria valuta unica internazionale, nell’ottica di favorire gli scambi commerciali e la stabilità della valuta. Ad annunciarlo è Liberat Mfumukeko, segretario generale dell’Eac (Comunità dell’Africa orientale), ai margini dell’ultima discussione relativa al progetto di legge che darebbe il via all’Istituto monetario dell’Africa orientale, come riportato dalla testata della Tanzania DailyNews. Tale istituzione, già precedentemente discussa ed approvata in un vertici tra i leader dei Paesi, garantirebbe la fase di transizione verso la valuta unica e permetterebbe di dare il via alla costruzione dell’apparato necessario a garantire il corretto funzionamento ... it.insideover

