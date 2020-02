Anche Gibilterra deve fare i conti con la Brexit (Di domenica 2 febbraio 2020) Con lo scoccare delle 24 del 31 gennaio, il Regno unito ha lasciato l’Unione europea, con una separazione consensuale alla quale però dovranno seguire delle lunghe trattative per giungere a nuovi accordi commerciali e di immigrazione. Tuttavia, con l’uscita della Gran Bretagna dalla Comunità europea, la stessa sorte è toccata Anche ai propri protettorati, i quali però non necessariamente possiedono un’economia in grado di adattarsi con rapidità ai forti cambiamenti della situazione. Uno di questi casi, e che coincide con l’unico lembo di terra posseduto dalla corono britannica nel Vecchio continente, è riscontrabile in Gibilterra, nell’estrema punta meridionale della penisola iberica. Estremamente importante negli scorsi secoli in quanto garantiva il controllo del Mediterraneo, negli ultimi settant’anni ha ricoperto un ruolo marginale ... it.insideover

mig_box : @FrancescaKessy @candura_alice Bello, ma è gennaio. 10 anni fa, qui a BG avevamo la neve, oggi 20 gradi anche da no… - Giuseppen86 : Adesso i 'Nostradamus de noantri' faranno girare la loro ridicola propaganda attorno alla #Scozia; quando anche que… - mbx1900 : @M_Siniscalchi @__akaoni @CarloCalenda Piuttosto ci sarà da risolvere anche il piccolo ma nn insignificante problema di Gibilterra -