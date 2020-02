Amore criminale 2020, terza puntata: la storia di Liliana Mimou (Di domenica 2 febbraio 2020) Torna stasera su Rai3, alle 21:20, Amore criminale 2020 che nella terza puntata racconterà la storia di Liliana Mimou, chiamata Luciana nella ricostruzione, strangolata nel 2016 dal fidanzato. Amore criminale 2020 torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la terza puntata, dopo il successo di pubblico delle precedenti settimane. Veronica Pivetti, in studio, racconterà la storia di Liliana Mimou, chiamata Luciana nell'episodio, uccisa nel 2016 in provincia di Milano. Liliana Mimou, chiamata Luciana nella ricostruzione di Amore criminale, è una ragazza di 25 anni, che fa la parrucchiera e vive con la madre e le sorelle nella provincia di Milano. La morte del fratello per un incidente stradale e del padre per malattia, segnano la sua giovane vita in maniera profonda. Una sera, attraverso un gruppo di amici, ... movieplayer

