Amadeus duro colpo è stato querelato da Gisella Valenza presidente dell’associazione Italia delle Donne (Di domenica 2 febbraio 2020) Brutto colpo per Amadeus, il conduttore è stato querelato da Gisella Valenza per la frase su Francesca Sofia Novello, scopriamo cosa è successo Non sono finite le polemiche per Amadeus. Il conduttore del Festival di Sanremo non sta passando un buon periodo e si sta avvicinando alla settantesima edizione della kermesse con uno stato d’animo non positivo. La sua frase infelice su Francesca Sofia Novello lo ha fatto finire nella bufera. Ancora a distanza di giorni non sono finite le conseguenze di quella battuta pronunciata nel corso della conferenza stampa. Infatti, mentre stava presentando le dieci donne che ha scelto per affiancarlo sul palco del Festival ha detto qualcosa che ha scatenato tante critiche. Amadeus ha detto di aver scelto la Novello perché è una donna che sa stare un passo indietro al proprio uomo. Non l’avesse mai fatto, il conduttore è stato accusato di sessismo e in ... kontrokultura

