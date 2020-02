Allerta Meteo della Protezione Civile: venti di burrasca in arrivo, da martedì aumento delle precipitazioni [MAPPE E BOLLETTINI] (Di domenica 2 febbraio 2020) Allerta Meteo – Il contrasto tra un robusto campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale, e l’intenso flusso perturbato nord-europeo innescherà, nel corso delle prossime ore, intense correnti sulle nostre regioni occidentali, dapprima sulle aree alpine e successivamente sulle zone pedemontane e pianeggianti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento ... meteoweb.eu

