Allegri Barcellona, dalla Spagna: il tecnico italiano ha rifiutato la panchina (Di domenica 2 febbraio 2020) Allegri Barcellona, dalla Spagna sono sicuri: è stato il tecnico ex Juve a rifiutare la panchina della squadra blaugrana Viene fuori un retroscena su Massimiliano Allegri e il Barcellona. L’importante testata spagnola As sottolinea come sia stato il tecnico stesso a rifiutare la panchina della squadra blaugrana prima di virare su Setièn. Secondo il quotidiano, l’italiano sarebbe stato contattato dalla dirigenza dopo l’esonero di Valverde ma l’ex allenatore della Juve non vuole fare altro che portare a compimento il suo anno sabbatico. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

