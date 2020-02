Aerospazio: dalla Lombardia 3,3 milioni per il piano nazionale “Space Economy” (Di domenica 2 febbraio 2020) “Integrazione è la parola chiave che ha guidato le scelte di Regione Lombardia nell’ambito dell’Aerospazio. Fin dal primo momento – ha sottolineato vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese – abbiamo deciso di aderire al piano Strategico Space Economy nazionale, che mira a promuovere l’integrazione dei programmi spaziali nazionali e le politiche di sviluppo e coesione nazionali e regionali. Regione Lombardia ha stanziato 3,3 milioni di euro per cofinanziare i progetti che vedranno una partecipazione di soggetti lombardi“. Il vicepresidente ha partecipato all’evento in cui è stato sottoscritto il contratto da 31,5 milioni di euro tra Leonardo spa e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la realizzazione di PROSPECT, la trivella ... meteoweb.eu

