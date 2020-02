“Addio Leggenda” il PalaBarbuto ricorda Kobe Bryant (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In occasione della 21esima giornata della Serie A2 Old Wild West di Basket tra la GeVi Napoli e il Bergamo Basket 2014, la società cestistica napoletana ha deciso di omaggiare la leggenda della pallacanestro Kobe Bryant. Prima del match, che si sta disputando in questo momento al PalaBarbuto di Fuorigrotta, i giocatori azzurri sono scesi in campo con una speciale maglia dedicata al campione americano recentemente scomparso. Prima della gara, inoltre, è stato effettuato un minuto di silenzio per omaggiare Kobe. Le luci del palazzetto napoletano si sono spente così per 60 lunghi secondi, mentre uno striscione è apparso in tribuna con su scritto “Addio Leggenda”. Attimi che hanno fatto scendere non poche lacrime ai sostenitori del Napoli Basket presenti oggi al PalaBarbuto. L'articolo “Addio Leggenda” il PalaBarbuto ricorda Kobe Bryant ... anteprima24

