2 Febbraio 2020 è una data palindroma eccezionale, mancava da oltre 900 anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica 2 Febbraio 2020 non è solo il giorno il giorno della Candelora, ma è anche una data palindroma assolutamente storica. In tutto il mondo i numeri 02/02/2020 che indicano il 2 Febbraio si potranno leggere in modo uguale sia da sinistra verso destra, sia da destra verso sinistra. L'aspetto più particolare è legato al fatto che il 2 Febbraio 2020 sarà una data palindroma sia in Paesi come il nostro, in cui si antepone il giorno al mese, che quelli di tradizione anglosassone, dove avviene il contrario e si comincia dal mese, poi il giorno e poi l'anno. Una data palindroma così universale non capitava addirittura da quasi mille anni, dall'11 novembre 1111. Basta questo per capire quanto la data del 2 Febbraio 2020 risulta essere un giorno particolare ed irripetibile. Questa è l'unica volta in cui si verificherà la sequenza speciale in questo secolo. Se tenessimo in ... meteogiornale

