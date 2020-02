02 02 2020, la data palindroma nell’anno di Tenet di Christopher Nolan (Di domenica 2 febbraio 2020) 02 02 2020: la data di oggi è palindroma, esattamente come il titolo di Tenet, undicesimo film di Christopher Nolan, in uscita tra qualche mese. La data di oggi, 02 02 2020, è palindroma, esattamente come il titolo di Tenet, undicesimo film di Christopher Nolan, in uscita a luglio nelle sale americane (mentre in Italia sarà necessario aspettare il 18 settembre). Una curiosa coincidenza, dato che alcuni hanno teorizzato che il film, in apparenza incentrato sui viaggi nel tempo in un contesto spionistico (come da consuetudine con Nolan, la trama è per lo più avvolta nel mistero a questo punto), possa avere a sua volta una struttura palindroma. La soluzione di questo enigma arriverà durante l'estate. Tenet è l'undicesimo film di Christopher Nolan, e il ... movieplayer

