WhatsApp Pay pronto al lancio in diversi paesi, arriverà anche in Italia? (Di sabato 1 febbraio 2020) WhatsApp Pay potrebbe essere presto realtà. Questo è un periodo di grandissimo fermento per gli sviluppatori. Molte le novità già arrivate, altrettante sono attese nell’immediato futuro. E non è davvero un caso dal momento che sono milioni gli utenti che, ogni giorno, utilizzano quest’applicazione per lo scambio di messaggi o contenuti multimediali. Nel momento in cui WhatsApp Pay diventerà ufficiale, avremo la possibilità di effettuare acquisti e pagamenti direttamente dall’app. Una vera e propria rivoluzione! Ma come funzionerà esattamente? Nulla di complicato. WhatsApp Pay, come funziona WhatsApp Pay è nell’aria già da un po’ di tempo. Adesso, però, potrebbero davvero mancare pochissime settimane al lancio ufficiale. L’annuncio è stato dato direttamente dal proprietario di Facebook, Mark Zuckerberg. Ci troveremo dinnanzi, come ha spiegato, ad un ... kontrokultura

KontroKulturaa : WhatsApp Pay pronto al lancio in diversi paesi, arriverà anche in Italia? - - infoitscienza : Whatsapp Pay, il nuovo modo di pagare di Zuckerberg - ShootersykEku : Tra non molto,forse entro 6 mesi, uscirà la carta 'WhatsApp Pay'.Un modo di scambiare soldi tra amici del social...… -