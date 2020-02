Wanda Nara su Instagram: all’aeroporto con la mascherina (Di sabato 1 febbraio 2020) La showgirl argentina Wanda Nara è tra le protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Lo show condotto da Alfonso Signorini è entrato ormai nel vivo con lite anche pesanti (tra Michele Cucuzza e Andrea Montovoli e tra Adriana Volpe e Antonella Elia) e momenti di grandi emozioni. Wanda Nara è tra le opinioniste della trasmissione (oltre a lei c’è anche Pupo) e nella serata di venerdì 31 Gennaio 2020 ha presenziato in studio (indossando un abito mozzafiato) durante la messa in onda dell’ottava puntata. La mattina successiva, sabato 1 Febbraio, è ripartita alla volta di Parigi per raggiungere la sua famiglia. Mentra camminava nell’aeroporto di Fiumicino, a Roma, ha fatto un gesto che non è passato per niente inosservato: si è messa una mascherina anti-contagio. Al termine di ogni puntata, infatti, Wanda raggiunge il marito Mauro Icardi e i ... notizie

