Vodafone non vuole dire addio alle ricariche “speciali” | ma si può ottenere il rimborso

Su larga scala i problemi Vodafone ed Ho il 23 gennaio : 4G non funziona - down confermato : Sono piuttosto diffusi in questi minuti i problemi Vodafone ed Ho che sono segnalati dagli utenti in giro per l'Italia. Il riferimento "geografico" è opportuno come non mai, considerando il fatto dando uno sguardo ai commenti degli utenti appare davvero complicato geolocalizzare quello che ha tutta l'aria di essere un down. Al momento della pubblicazione dell'articolo, dunque, un'altra vicenda calda da tenere in considerazione dopo la questione ...

AGCOM - stangata a TIM - Vodafone e Wind Tre : non si può navigare a pagamento col credito esaurito : 696mila euro a testa: a tanto ammonta la multa che l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha comminato a TIM, Vodafone e Wind Tre. Il motivo? Il comunicato stampa spiega che “Se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volontà espressa ...

Agcom multa Tim - Vodafone e Wind Tre : “Non si possono cambiare i contratti senza informare utenti” : La multa dell'autorità è rivolta a Tim, Vodafone e Wind 3 (quasi 700mila euro per ognuna), colpevoli di aver modificato i contratti sulle ricaricabili a spese degli utenti. La sanzione riguarda i costi di ripresa del servizio in caso di credito esaurito. Codacons: "La prassi portava gli utenti a spendere soldi inconsapevolmente".Continua a leggere

Telefonia - le compagnie non potranno più cambiare liberamente i contratti. Sanzionati per 2 milioni di euro Tim - Vodafone e Wind3 : Gli operatori telefonici non possono cambiare il contratto come vogliono. A stabilirlo è l’Agcom (l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che per la prima volta ha affermato questo principio in tre delibere pubblicate mercoledì. Sanzionati per 2 milioni di euro in totale i tre principali gruppi telefonici: Tim, Vodafone e Wind3. La ragione di questo provvedimento è l’inserimento nei contratti dell’opzione che fa ...

L’Internet of Things di Vodafone non si ferma - così come le offerte del Red Friday : Vodafone proroga le sue proposte rateizzate, sia per quanto riguarda i prodotti Internet of Things della gamma V by Vodafone, sia per quanto concerne gli smartphone Android in abbinamento alle offerte ricaricabili. L'articolo L’Internet of Things di Vodafone non si ferma, così come le offerte del Red Friday proviene da TuttoAndroid.

Nuove multe in vista per Vodafone - Wind Tre e TIM - ma non per le rimodulazioni : AGCM apre un nuovo procedimento controp Wind Tre, Vodafone e TIM, sotto accusa anche da parte di AGCOM per il servizio TIM Safe Web. L'articolo Nuove multe in vista per Vodafone, Wind Tre e TIM, ma non per le rimodulazioni proviene da TuttoAndroid.

Con gli smartphone a rate Vodafone e TIM il costo di attivazione non passa inosservato : Più di qualche lettore sarà in procinto di acquistare uno smartphone a rate Vodafone o TIM, magari allettato da una delle ultime promozioni con le quali tanti dispositivi sono proposti con anticipo pari a zero. Nonostante quest'ultimo plus, chiunque sia intenzionato a sottoscrivere un contratto con uno di questi due operatori dovrebbe pure tener conto del costo di attivazione obbligatorio, non sempre menzionato nelle comunicazioni dei vettori. ...

Tim - Vodafone e Wind : un euro scalato per ogni ricarica. Hanno 30 giorni per bloccare i "bonus" non richiesti : Un euro scalato per ogni ricarica. Diversi utenti dei gestori Tim, Wind e Vodafone, avranno notato che al momento della ricarica il credito sul telefono non è mai uguale alla cifra pagata. Se...

Da Vodafone un dispositivo per non dimenticare i bambini in auto : Vodafone ha lanciato V-Baby Alert, un dispositivo anti-abbandono pensato per la sicurezza dei bambini in auto. Disponibile sia per clienti...

Antitrust - multe milionarie a Wind e Vodafone : non fanno offerte chiare : Antitrust, multe milionarie a Wind e Vodafone: non fanno offerte chiare, secondo le norme anti-monopolio che regolano la concorrenza. Vittime gli ex clienti di telefonia mobile, contattati via sms. Antitrust, multe milionarie a Wind e Vodafone, perché “da giugno 2018 non hanno fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte personalizzate di Windback per […] L'articolo Antitrust, multe milionarie a Wind e ...

A breve l’opzione Video Pass di Vodafone entrerà a far parte dei profili ricarica di Vodafone Giga In&Out e non solo : Dal 3 al 31 dicembre le offerte Vodafone In&Out e Total Giga integreranno anche l'opzione Video Pass L'articolo A breve l’opzione Video Pass di Vodafone entrerà a far parte dei profili ricarica di Vodafone Giga In&Out e non solo proviene da TuttoAndroid.

Internet 4G di Vodafone non va : connessione dati assente o debole il 27 novembre : Internet 4G assente con Vodafone, o comunque intermittente? Può capitare che nella giornata di oggi 27 novembre riscontriate piccoli disagi di copertura con la rete mobile del gestore rosso, almeno per quanto riguarda la connessione dati, che purtroppo va e viene. Il parziale disservizio, se così può essere definito, riguarda diverse località del Sud Italia, tra cui Cosenza, Crotone, Marigliano (NA) e San Giorgio a Cremano (NA). Come ...