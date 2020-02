Virus, "Sì a scuola se senza sintomi"

Nessuna preclusione ad entrare in aula per gli studenti arrivati in Italia dalla Cina e che non presentano icaratteristici del corona. Lo dispone una circolare congiunta del ministero della Salute e dell'Istruzione, che sarà diffusa lunedì, ed è stata anticipata da Francesca Russo,dirigente della Direzione di prevenzione regionale del Veneto. La circolare interesserà scuole primarie e secondarie, università e comunità infantili.(Di sabato 1 febbraio 2020)