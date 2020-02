Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: “Sono molto malato” – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) ultimo Sanremo per Vincenzo Mollica, che andrà in pensione dopo il Festival: “Sono molto malato”, ha raccontato in un’intervista. Il noto giornalista Vincenzo Mollica andrà in pensione dopo Sanremo. Come confessato in una recente intervista a ‘Che tempo che fa’, le sue condizioni fisiche si stanno aggravando. Infatti, il giornalista è affetto da diabete e … L'articolo Vincenzo Mollica, ultimo Sanremo: “Sono molto malato” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

repubblica : Vincenzo Mollica va in pensione, prima però il suo trentanovesimo Sanremo - mengonimarco : Negli ultimi 10 anni Vincenzo Mollica mi ha fatto tante domande, ma questa volta abbiamo invertito i ruoli. È stata… - Tg1Raiofficial : Il senso e l’etica del giornalismo, gli aneddoti, il #tg1, i retroscena delle grandi interviste: Vincenzo Mollica s… -