Vigilia di riunioni per Mastella: le dimissioni arriveranno domani mattina (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L'ultima giornata da sindaco Clemente Mastella l'ha trascorsa nella propria abitazione beneventana, a Pacevecchia. Nessuna novità rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi: domani sarà il giorno delle dimissioni. Saranno formalizzate in mattinata, salvo cambi di programma. Con ogni probabilità, verranno consegnate a mano a Palazzo Mosti – e non via Pec – ma non in prima persona dal sindaco bensì da un suo delegato. Ed è stata, come immaginabile, una Vigilia fitta di riunioni, incontri e telefonate, con l'attenzione tutta concentrata sulla presentazione delle prossime liste. A confrontarsi con l'ex Guardasigilli, molte delle persone che lo hanno accompagnato in questi quattro anni di amministrazione e che saranno al suo fianco anche nella prossima – sempre più vicina – campagna ...

