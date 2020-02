«Vietato l’ingresso a chi viene dalla Cina»: cosa prevede la legge sui cartelli esposti per il coronavirus (Di sabato 1 febbraio 2020) In Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza per il coronavirus: due turisti cinesi – atterrati a Malpensa il 23 gennaio, passati sicuramente da Parma e che hanno alloggiato al hotel Palatino di Roma – sono risultati positivi all’infezione da 2019-nCov. La psicosi dilaga ormai in tutto il Paese. Da Milano, dove il quartiere di Chinatown è praticamente deserto, ad alcuni bar della Capitale che hanno iniziato ad affiggere cartelli con su scritto: «Vietato l’ingresso a chi viene dalla Cina». Nonostante le rassicurazioni di tutti gli esperti, la paura, spesso, provoca comportamenti irrazionali: il rischio è arrivare a una stigmatizzazione di qualsiasi persona che presenti caratteri somatici orientali. A Roma, qualche ora dopo l’affissione dei cartelli per vietare l’ingresso a chi provenisse dal Paese asiatico, sono intervenuti i vigili per far ... open.online

