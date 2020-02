VIDEO Peter Fill si ritira, l’ultima discesa a Garmisch: l’azzurro festeggiato dai compagni all’arrivo (Di sabato 1 febbraio 2020) Peter Fill aveva annunciato qualche giorno fa il proprio ritiro dall’attività agonistica: oggi la sua ultima discesa libera a Garmisch, in Germania, dove all’arrivo è stato festeggiato dai compagni. Di seguito le immagini della sua discesa. VIDEO L’ULTIMA discesa DI Peter Fill IN COPPA DEL MONDO  roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

