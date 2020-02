VIDEO Kenin-Muguruza, gli highlights della Finale femminile. Il sogno dell’americana, spagnola sconfitta in tre set (Di sabato 1 febbraio 2020) È Sofia Kenin la vincitrice degli Australian Open 2020. La giovane statunitense vince il primo Slam della propria carriera battendo in Finale la spagnola Garbine Muguruza dopo due ore e cinque minuti di gioco con il punteggio di 4-6 6-2 6-2. Un successo che rimarrà nel cuore e nel cervello della giocatrice degli States, non certo favorita alla vigilia, al cospetto dell’iberica ben più abituata a calcare certi palcoscenici, ricordando i successi a Wimbledon e nel Roland Garros. Di seguito gli highlights del match: VIDEO Kenin-Muguruza, gli highlights della Finale femminile. Il sogno dell’americana, spagnola sconfitta in tre set CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ... oasport

