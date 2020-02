Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi: Diana Del Bufalo, Cristina Parodi, Beatrice Valli e Marco Fantini (Di sabato 1 febbraio 2020) Verissimo, gli ospiti della puntata di sabato 1 febbraio in onda su Canale 5: Diana Del Bufalo, Cristina Parodi, Elena Sofia Ricci, J-Ax e altri (VIDEO) Continua l’appuntamento con la nuova stagione di Verissimo, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è per le 16 di oggi, sabato 1 febbraio, su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Verissimo, sabato 1 febbraio – Ospite Diana Del Bufalo Diana Del Bufalo parla della fine della sua storia con l’attore e conduttore Paolo Ruffini: “Continuo a volergli bene, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita”. A Silvia Toffanin, che le chiede come stia adesso, l’attrice confida: “Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un ... dituttounpop

