Verissimo, Diana Del Bufalo rompe il silenzio: “Da Paolo Ruffini cinque anni di bugie. Ecco perché ci siamo lasciati” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Non posso essere triste, non sono proprio un cesso. Con Paolo stavo troppo male”. Sabato pomeriggio Diana Del Bufalo, attrice e showgirl romana, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato apertamente della fine della sua storia d’amore con Paolo Ruffini, definitivamente chiusa dopo anni di tira e molla. I due attori, 41 anni lui e 29 lei, si frequentano ufficialmente dal 2015: la notizia della rottura è arrivata a metà dicembre, con un post su Instagram dell’attrice. Per la prima volta Diana Del Bufalo parla apertamente dei suoi sentimenti: “Ora sono nella fase euforica. Ho passato la fase del dolore, anche se è importante viverlo. Ma a un certo punto il dolore basta, poi è masochismo. Stanotte non ho dormito, sapendo che dovevo dormire qui. Io sto da dio, perché ho fatto un corso terapeutico dalla psicologa” ha spiegato. Poi ha ... ilfattoquotidiano

