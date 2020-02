“Vergogna!”. GF Vip, Eleonora Giorgi furiosa dopo la puntata: quel che ha scoperto la madre di Paolo Ciavarro è gravissimo (Di sabato 1 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, in rete circola già il nome del vincitore di questa edizione. Ma come è possibile? Il nome del vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip è stato pubblicato da Wikipedia. Secondo il sito, il vincitore del GF Vip di quest’anno sarebbe Paolo Ciavarro che l’enciclopedia riporta appunto come vincitore del Grande Fratello Vip 2020. È vero, tra tutti i concorrenti Paolo Ciavarro è quello che ha dimostrato di essere il più gentile, il più educato e il più dolce. È normale che il pubblico lo ami e non è la prima volta che si parla di lui come possibile vincitore. I vip che sono nella casa con lui, poi, non lo hanno mai nominato e questo fa capire che è molto amato anche dentro la casa. Ma da qui a dire che “è” il vincitore ce ne passa. Nel frattempo Paolo Ciavarro sta legando molto con Clizia Incorvaia e il loro legame è stato approvato anche dalla madre di ... caffeinamagazine

fabio76tuttala2 : CHE VERGOGNA QUESTO GF VIP BRUTTI MESSAGGI SI FANNO PASSARE SIGNORINI NON È ADATTO IO NON STO GUARDANDO #GFVIP - infoitcultura : Serena Enardu al Grande Fratello Vip 2020 come concorrente: bufera sui social «Vergogna!» - Cristia85805044 : Signorini si pensava fossi più professionista. Serena a furor di popolo non doveva entrare. Perlomeno abbi la facci… -